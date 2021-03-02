Кто выиграет Кубок Гагарина?

В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Обладателем Кубка Континента стал ЦСКА, который в заключительном матче регулярки обыграл казанский «Ак Барс» (1:0). Розыгрыш Кубка Гагарина стартует сегодня, 2 марта.

Календарь и расписание матчей розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2020/2021

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Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.