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Форвард «Барыса» Кёртис Валк переведён в список травмированных

Форвард «Барыса» Кёртис Валк переведён в список травмированных
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Кёртис Валк переведён в список травмированных игроков, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что хоккеист получил повреждение 25 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:0). Форвард пропустит ближайшие встречи команды в плей-офф.

В нынешнем сезоне Валк провёл в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей и набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности «-1» и 67 минутах штрафного времени.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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В других парах конференции сенсации ждать сложнее.
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