Форвард «Барыса» Кёртис Валк переведён в список травмированных

Нападающий «Барыса» Кёртис Валк переведён в список травмированных игроков, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что хоккеист получил повреждение 25 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:0). Форвард пропустит ближайшие встречи команды в плей-офф.

В нынешнем сезоне Валк провёл в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей и набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности «-1» и 67 минутах штрафного времени.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.