Андронов: ЦСКА подходит к плей-офф в оптимальной форме

Капитан ЦСКА Сергей Андронов ответил на вопросы журналистов перед стартующим розыгрышем Кубка Гагарина.

«Мы более-менее ровно прошли всю регулярку. Без сильных спадов. Но, конечно, были и трудные моменты. Думаю, что команда подходит к плей-офф в оптимальной форме. Все ранее травмированные ребята поправились. Мы готовы и настроены.

Хорошо ли для ЦСКА, что все игры серии пройдут дома? Конечно, удобно, что не надо никуда ездить. Вся серия на домашней арене. Я думаю, это положительный момент. Насколько тяжелым будет первый раунд? Думаю, это будет однозначно упорное противостояние. Каждая игра будет начинаться со счёта 0:0. Все будут в одинаковых условиях, поэтому серия должна быть интересной.

Какие слова сейчас чаще всего можно услышать в раздевалке? Наверное, сейчас наоборот больше тишины, потому что все всё понимают, готовятся и максимально сфокусированы сейчас на подготовке к матчу и сопернику. Сейчас идёт период активной подготовки, пока рано что-то обсуждать.

Волнение всегда присутствует, тем более, в двух первых матчах. В первую очередь надо отталкиваться от своей игры и системы, выполнять установку. Можно ли сказать, что нам попался самый неудобный соперник из возможных? Мы на этом не зацикливались. Выбирать не приходилось. Я думаю, что выбирать соперника – это самый неправильный настрой. Все в одинаковых условиях. В плей-офф завтрашнего дня ни у кого не будет», — приводит слова Андронова пресс-служба клуба.