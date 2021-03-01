Бурмистров: «Ак Барсу» нужно поправить игру в большинстве к плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в преддверии старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Торпедо» рассказал о готовности команды.

«Первое звено «Торпедо»? Ударная, суператакующая команда, которая будет играть в открытый хоккей. Наша задача – сдержать их. У нас есть ребята, которые умеют это делать.

Не думаю, что, играя в один хоккей весь сезон, они будут что-то менять перед плей-офф. Поменять что-то будет тяжело и сложно. Полагаю, будут играть в тот же хоккей, что и в регулярке.

Кто главный соперник «Ак Барса»? Считаю, что все восемь команд примерно одинаковые, хорошо играли, особенно в конце сезона. Так что неблагодарное это дело – выбирать соперника. Наше дело – выходить и играть в свой хоккей. Что беспокоит перед стартом плей-офф? Наверное, то, что мы не много голов забиваем. И нужно поправить игру в большинстве», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба.