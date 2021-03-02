Анисимов отметился дебютным голом за «Оттаву» в текущем сезоне

В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Калгари Флэймз». Идёт 2-й период, хозяева льда ведут – 2:1.

На 6-й минуте 2-го периода дебютной заброшенной шайбой в текущем сезоне отметился 32-летний российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов, тем самым открыв счёт в матче. Анисимов воспользовался красивым оставлением шайбы от Тима Штюцле и точным броском поразил ворота Давида Риттиха.

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Напомним, что в прошлом месяце Анисимов прошёл процедуру драфта отказов – его не забрал ни один клуб. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, в которых он отметился 3 (1+2) очками при показателе полезности «-3».