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Форвард «Оттавы» Батерсон продлил голевую серию до 6 матчей и вошёл в историю клуба

Форвард «Оттавы» Батерсон продлил голевую серию до 6 матчей и вошёл в историю клуба
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Калгари Флэймз». Идёт 2-й период, хозяева льда ведут – 3:1.

22-летний американский форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон уже к середине матча отметился дублем, тем самым продлив голевую серию до 6 матчей. Как сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере», голевая серия из 6 матчей – это рекорд «Сенаторз», до этой отметки добирались лишь 5 хоккеистов, включая Батерсона, — это Джейсон Спецца (сезон-2009/2010), Дэни Хитли (2006/2007), Даниэль Альфредссон (2006/2007) и Боб Кудельски (1993/1994).

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В текущем сезоне на счету Батерсона 23 встречи за «Оттаву», в которых он набрал 17 (9+8) очков и заработал коэффициент полезности «-7».

«Калгари» забросил шесть шайб «Оттаве». У Нестерова — «+3», у Зайцева — «-3»
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