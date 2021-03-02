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На раскатке «Калгари» перед игрой с «Оттавой» произошло сразу несколько курьёзных эпизодов

На раскатке «Калгари» перед игрой с «Оттавой» произошло сразу несколько курьёзных эпизодов
Хоккей / НХЛ 0
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Сразу несколько комичных и курьёзных эпизодов произошло на раскатке «Калгари Флэймз» к игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», сообщается в «Твиттере» TSN.

На предыгровой раскатке «Флэймз» произошло сразу несколько столкновений, которые завершались падениями хоккеистов, а одному из ведущих нападающих клуба Шону Моханану пришлось прервать разминку и уйти в раздевалку после попадания шайбы в голову, в тот момент, когда он находился на льду без шлема.

«Что, чёрт возьми, происходило с «Флэймз» во время раскатки?» — гласит комментарий TSN к опубликованному видеоролику.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Матч между «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флэймз» проходит в эти минуты в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр». После 2-го периода хозяева льда ведут – 3:1.

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