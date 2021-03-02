«Оттава» обыграла «Калгари», голы на счету Анисимова и Дадонова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома победил «Калгари Флэймз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артём Анисимов, Дрейк Батерсон (2), Колин Уайт и Евгений Дадонов. Анисимов за 7.44 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Дадонов за 14.21 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности также составил «+1».

Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на площадке 23.18 и отметился результативной передачей, его показатель полезности – «+2». Другой защитник Артём Зуб за 16.50 заработал показатель полезности «+1».

За «Калгари» единственный гол забил Милан Лучич. Российский защитник Никита Нестеров за 13.44 на площадке заработал показатель полезности «-2». Голкипер Артём Загидулин участия в матче не принимал.