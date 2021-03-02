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«Оттава» обыграла «Калгари», голы на счету Анисимова и Дадонова

«Оттава» обыграла «Калгари», голы на счету Анисимова и Дадонова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома победил «Калгари Флэймз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артём Анисимов, Дрейк Батерсон (2), Колин Уайт и Евгений Дадонов. Анисимов за 7.44 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Дадонов за 14.21 на льду трижды бросил по воротам, его показатель полезности также составил «+1».

Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на площадке 23.18 и отметился результативной передачей, его показатель полезности – «+2». Другой защитник Артём Зуб за 16.50 заработал показатель полезности «+1».

За «Калгари» единственный гол забил Милан Лучич. Российский защитник Никита Нестеров за 13.44 на площадке заработал показатель полезности «-2». Голкипер Артём Загидулин участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Анисимов (Штюцле) – 26:22' (5x5)   2:0 Батерсон (Норрис, Штюцле) – 28:26' (5x5)   2:1 Лучич (Баклунд) – 30:20' (5x4)   3:1 Батерсон – 31:44' (5x5)   4:1 Уайт – 56:19' (en)   5:1 Дадонов (Шабо, Зайцев) – 57:47' (5x5)
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