«Каролина» на выезде в овертайме обыграла «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде в овертайме победил «Флориду Пантерз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Винсент Трочек и Мартин Нечас. Российский форвард Андрей Свечников за 20.44 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Флориду» голы забили Фрэнк Ватрано и Ээту Луостаринен. Голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Для «Харрикейнз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Флориды» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 3 марта «Каролина» проведёт на выезде с «Нэшвиллом», а «Флорида» 5 и 6 марта также сыграет с «Предаторз».