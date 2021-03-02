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«Каролина» на выезде в овертайме обыграла «Флориду»

«Каролина» на выезде в овертайме обыграла «Флориду»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде в овертайме победил «Флориду Пантерз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Винсент Трочек и Мартин Нечас. Российский форвард Андрей Свечников за 20.44 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Флориду» голы забили Фрэнк Ватрано и Ээту Луостаринен. Голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Для «Харрикейнз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Флориды» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 3 марта «Каролина» проведёт на выезде с «Нэшвиллом», а «Флорида» 5 и 6 марта также сыграет с «Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Песке (Бин, Нечас) – 13:35' (5x4)   1:1 Ватрано (Барков, Вераге) – 44:40' (5x5)   2:1 Луостаринен – 56:51' (5x5)   2:2 Трочек (Нидеррайтер, Нечас) – 58:27' (6x5)   2:3 Нечас (Ахо) – 61:59' (4x4)
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