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Лавиолетт — об Овечкине: уверен, голы придут. Когда он найдёт ритм, будет забивать пачками

Лавиолетт — об Овечкине: уверен, голы придут. Когда он найдёт ритм, будет забивать пачками
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об игре форварда Александра Овечкина в нынешнем сезоне. На счету Овечкина семь заброшенных шайб и 10 передач в 17 матчах регулярного чемпионата.

«Думаю, что ему просто не очень везёт. Сказалось и то, что он был в ковидном протоколе. Он не просто пропустил небольшой отрезок, это не то, где хватает матча-другого, чтобы втянуться. Мы говорим, что он был недоступен почти четверть сезона из-за этого карантина.

Думаю, ему просто надо немного времени, что касается работы с шайбой. Учитывая его способности забивать голы, уверен, они придут. Когда он найдёт ритм, он начнёт забивать пачками. Так что я вообще не переживаю», – цитирует Лавиолетта NBC Sports.

Овечкин сократил до четырёх шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ
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