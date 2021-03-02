Бугнер: Мельничук – важная часть будущего «Сан-Хосе». Но сначала ему нужно поиграть в АХЛ
Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер высказался о перспективах российского вратаря Алексея Мельничука.
«Он важная часть будущего для этой команды. План заключается в том, что он получит несколько матчей в АХЛ с «Барракудой». Я знаю, что они готовятся к выездной серии, и сначала нужно дать ему поиграть. Думаю, идея заключается в том, чтобы чередовать парней, а Мельничук получил несколько матчей. Но, конечно, я думаю, что он важная часть будущего. И если мы посчитаем, что он готов давать результат и помогать команде, конечно, он получит свой шанс», – цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ в русской версии.
В нынешнем сезоне 22-летний голкипер дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз».
Бугнер: игра Джонса не соответствовала стандартам. Нужно было раньше выпускать Мельничука
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