Габриэль Ландеског вышел на единоличное третье место по голам за «Колорадо»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе второго периода гости впереди — 2:1.

Вторую шайбу «Колорадо» забросил шведский нападающий Габриэль Ландеског, реализовавший большинство. Для Ландескога заброшенная шайба стала 203-й в составе «лавин», что является третьим результатом в истории клуба. Шведский форвард превзошёл результат легендарного соотечественника Петера Форсберга (202).

Статистика Габриэля Ландескога в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.

Клубный рекорд принадлежит Джо Сакику (391), ныне занимающему должность генерального менеджера «Колорадо». На втором месте располагается Милан Гейдук, забросивший 375 шайб.