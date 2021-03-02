Габриэль Ландеског вышел на единоличное третье место по голам за «Колорадо»
В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе второго периода гости впереди — 2:1.
Вторую шайбу «Колорадо» забросил шведский нападающий Габриэль Ландеског, реализовавший большинство. Для Ландескога заброшенная шайба стала 203-й в составе «лавин», что является третьим результатом в истории клуба. Шведский форвард превзошёл результат легендарного соотечественника Петера Форсберга (202).
Статистика Габриэля Ландескога в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.
Клубный рекорд принадлежит Джо Сакику (391), ныне занимающему должность генерального менеджера «Колорадо». На втором месте располагается Милан Гейдук, забросивший 375 шайб.
Габриэль Ландеског повторил результат Петера Форсберга по голам за «Колорадо»
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