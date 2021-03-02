Салливан: Малкин — уникальный игрок. Мне кажется, что скоро он начнёт забрасывать больше
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями от игры форварда команды Евгения Малкина.
«Малкин — уникальный игрок, поэтому мы не хотим, образно говоря, забирать у него из рук клюшку. Мы хотим, чтобы он играл на инстинктах, как он умеет, но при этом старался высчитывать, когда острота допустима, а когда лучше сыграть понадёжнее. Мне кажется, это начинает получаться, и скоро он начнёт забрасывать больше», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ в русской версии.
34-летний россиянин в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 12 (4+8) очков. После поражения в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2) Малкин поделился ощущениями от своей игры.
Малкин: недоволен своей игрой, но чувствую, что вот-вот всё наладится
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