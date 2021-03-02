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«Торонто» обыграл «Эдмонтон», у Михеева результативная передача

«Торонто» обыграл «Эдмонтон», у Михеева результативная передача
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Вильям Нюландер и Морган Райлли. Российский форвард Илья Михеев за 14.42 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и отдал результативную передачу, его показатель полезности составил «+1». Александр Барабанов за 11.57 на льду также заработал показатель полезности «+1».

Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» седьмой в последних 10 играх, у «Ойлерз» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 4 марта команды проведут между собой, затем «Торонто» 5 и 7 марта проведёт выездные встречи с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» 7 марта примет «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Хайман (Райлли, Михеев) – 07:19' (5x5)   0:2 Нюландер – 10:20' (5x5)   0:3 Райлли (Марнер) – 18:05' (5x4)
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