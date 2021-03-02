Лучич — о неудачах «Калгари»: очень много кому нужно посмотреть на себя в зеркало

Нападающий «Калгари Флэймз» Милан Лучич высказался о текущих результатах команды после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:5). Лучич стал автором единственного гола команды в этом матче, а «огоньки» потерпели седьмое поражение в последних 10 встречах

«Сейчас много посторонних разговоров о коучинге, стиле игры и всякой чуши. Но эта ситуация никак не связана с тренерами. Она связана с игроками, которые выходят на лёд.



Похоже, что мы просто хотим, чтобы всё складывалось легко от игры к игре. Мы не хотим усердно работать, как это было после прихода нынешнего тренерского штаба. В команде очень много кому нужно посмотреть на себя в зеркало», – цитирует Лучича The Score.