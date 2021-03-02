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«Вегас» обыграл «Миннесоту» в овертайме, у Капризова «-1»

«Вегас» обыграл «Миннесоту» в овертайме, у Капризова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Макс Пасиоретти (2), Николас Хаг и Алекс Так. За «Миннесоту» голы забили Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо (2) и Ник Бонино. Российский форвард Кирилл Капризов за 23.19 на площадке сделал три броска по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

Эта победа стала для «Голден Найтс» седьмой в последних 10 играх, у «Уайлд» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 4 марта команды проведут между собой, затем «Вегас» 6 и 7 марта на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гласс (Стоун, Теодор) – 27:09' (5x4)   1:1 Гринвей – 28:51' (5x5)   1:2 Фолиньо (Бродин) – 29:57' (5x5)   2:2 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 34:31' (5x4)   2:3 Бонино (Штурм, Фолиньо) – 37:53' (5x5)   2:4 Фолиньо (Паризе, Бродин) – 38:12' (5x5)   3:4 Хаг (Стоун, Уайтклауд) – 52:40' (5x5)   4:4 Так (Стоун, Пасиоретти) – 59:18' (5x5)   5:4 Пасиоретти (Стоун) – 62:00' (3x3)
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