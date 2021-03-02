«Вегас» обыграл «Миннесоту» в овертайме, у Капризова «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Макс Пасиоретти (2), Николас Хаг и Алекс Так. За «Миннесоту» голы забили Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо (2) и Ник Бонино. Российский форвард Кирилл Капризов за 23.19 на площадке сделал три броска по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

Эта победа стала для «Голден Найтс» седьмой в последних 10 играх, у «Уайлд» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 4 марта команды проведут между собой, затем «Вегас» 6 и 7 марта на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Аризоной Койотс».