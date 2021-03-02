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«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд в сезоне

«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру, Дэвид Перрон, Зак Сэнфорд (2) и Дакота Джошуа. У «Анахайма» голы забили Исак Лундестрём (3) и Райан Гецлаф.

Для «Анахайма» это поражение стало седьмым подряд, в последних 10 играх у «Дакс» всего две победы. Для «Блюз» эта победа стала пятой в последних 10 встречах. Следующий матч 4 марта команды проведут между собой, затем «Сент-Луис» 6 и 7 марта сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Колорадо Эвеланш».

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Виннипег Джетс» – «Ванкувер Кэнакс» (0:4), «Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд» (5:4 ОТ), «Эдмонтон Ойлерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3), «Флорида Пантерз» – «Каролина Харрикейнз» (2:3 ОТ), «Оттава Сенаторз» – «Калгари Флэймз» (5:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Лундестрём (Комтуа, Фаулер) – 05:04' (5x5)   1:1 Кайру (О'Райлли, Сэнфорд) – 19:03' (5x5)   1:2 Перрон (Шенн) – 26:35' (5x5)   1:3 Сэнфорд (Данн, Фолк) – 32:45' (5x4)   1:4 Джошуа (Клиффорд, Сканделла) – 32:58' (5x5)   2:4 Лундестрём (Ракелль) – 40:34' (5x5)   3:4 Лундестрём (Шаттенкирк, Ракелль) – 55:16' (5x5)   3:5 Сэнфорд (Фолк) – 58:40' (en)   4:5 Гецлаф (Сильверберг, Джонс) – 59:00' (5x4)
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