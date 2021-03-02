Исак Лундестрём оформил второй по молодости хет-трик в истории «Анахайма»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру, Дэвид Перрон, Зак Сэнфорд (2) и Дакота Джошуа. У «Анахайма» голы забили Исак Лундестрём (3) и Райан Гецлаф. Шведский нападающий Лундестрём (21 год 115 дней) оформил второй по молодости хет-трик в истории «Анахайма». Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Сэму Стилу (21 год 51 день).

Для «Анахайма» это поражение стало седьмым подряд, в последних 10 мтчах у «Дакс» всего две победы. Для «Блюз» эта победа стала пятой в последних 10 встречах. Следующий матч 4 марта команды проведут между собой, затем «Сент-Луис» 6 и 7 марта сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Колорадо Эвеланш».