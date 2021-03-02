«Сан-Хосе» дома обыграл «Колорадо», у Кныжова «+2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Радим Шимек, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс, Эрик Карлссон, Джон Леонард и Эвандер Кейн. Российский защитник Николай Кныжов за 13.50 на площадке заработал показатель полезности «+2».

За «Колорадо» голы забили Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11.40 на льду совершил один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2».

В следующем матче 4 марта команды сыграют между собой, затем «Сан-Хосе» 6 и 7 марта примет «Вегас Голден Найтс», а «Колорадо» в эти же даты сыграет с «Анахайм Дакс».