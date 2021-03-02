«Сан-Хосе» дома обыграл «Колорадо», у Кныжова «+2»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Радим Шимек, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс, Эрик Карлссон, Джон Леонард и Эвандер Кейн. Российский защитник Николай Кныжов за 13.50 на площадке заработал показатель полезности «+2».
За «Колорадо» голы забили Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11.40 на льду совершил один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2».
В следующем матче 4 марта команды сыграют между собой, затем «Сан-Хосе» 6 и 7 марта примет «Вегас Голден Найтс», а «Колорадо» в эти же даты сыграет с «Анахайм Дакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Жирар (Бураковски, Тэйвз) – 18:32' (5x5) 0:2 Ландеског (Кадри, Маккиннон) – 24:21' (5x4) 1:2 Шимек (Власик, Балцерс) – 26:13' (5x5) 2:2 Лабанк (Кейн, Кутюр) – 36:48' (5x5) 3:2 Балцерс (Гэмбрелл, Майер) – 44:18' (5x5) 4:2 Карлссон (Кейн, Майер) – 47:53' (5x4) 5:2 Леонард (Майер) – 50:11' (5x5) 6:2 Кейн (Бёрнс) – 58:53' (en)
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