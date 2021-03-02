Шайба Капризова «Лос-Анджелесу» вошла в число лучших голов недели по версии Sportsnet

Телеканал Sporsnet представил свою версию лучших голов минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этот список вошёл и гол нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Статистика Кирилла Капризова в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.

27 февраля «Миннесота» проводила матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи. Российский нападающий «Уайлд», подкараулив отскок от вратаря «Кингз» с дальнего расстояния, сумел обработать шайбу и прокатиться за воротами, а затем, поймав голкипера «королей» Джонатана Куика на перемещении, буквально завёл шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат компании Sportsnet. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.