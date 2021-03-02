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Чепмэн: импонирует то, что Ротенберг делает для российского хоккея. У него чёткое видение

Чепмэн: импонирует то, что Ротенберг делает для российского хоккея. У него чёткое видение
Хоккей / КХЛ 0
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Тренер «Сочи» по физподготовке Кевин Чепмэн рассказал о своей карьере и опыте работы в сборной России.

«В 2018 году получил приглашение из «Торпедо» Дэвида Немировски, с которым пересекался в этих лагерях. В Нижнем мы провели хороший сезон – и прошлым летом поступило предложение от «Сочи». Состоялся разговор со спортивным директором клуба Андреем Зюзиным, о котором много знал по его выступлениям в НХЛ. Передо мной и ещё одним тренером «Сочи» Николаем Прониным стояла задача соединить все лучшие методики, которые были в советском хоккее и которые есть в североамериканской школе.

Наверное, какие-то моменты из наших тренировок показались интересными и национальной команды России. Перед недавним этапом Евротура в Швеции со мной общался глава штаба национальной команды Роман Ротенберг. Мне импонирует то, что Роман делает для российского хоккея, у него есть чёткое видение того, куда надо стремиться. Рад, что он обратил на меня внимание. Какие бы задачи передо мной в сборной России не стояли, готов работать над их выполнением, решать их», – цитирует Чепмэна Russia-Hockey.

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