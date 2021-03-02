Гимаев: «Металлург» — фаворит в паре с «Барысом». У Воробьёва больше победного опыта

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом».

«Металлург» фаворит в этой паре. Команда Ильи Воробьёва серьёзно добавила во второй половине чемпионата, лидеры набрали ход, мне понравились игра магнитогорцев и их настрой. «Барыс» отдельными отрезками выглядел здорово, но провалы в обороне случались.



У «барсов» первый сезон в качестве главного тренера КХЛ работает известный специалист Юрий Михайлис, а вот у наставника «Металлурга» Ильи Воробьёва опыта, в том числе и победного, гораздо больше. Теперь в штабе есть давний помощник Ильи Петровича – Майкл Пелино. Не стоит забывать про фактор Сергея Мозякина, способного решить судьбу каждого эпизода в самый нужный момент. Есть ещё один лидер на льду и в раздевалке – Сергей Плотников. Достойно выглядит пара вратарей Кошечкин – Олкинуора. У Магнитогорска мощная команда, готовая к победам», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.