В Воронеже тяжёлую травму получил 11-летний хоккеист. Скорую пришлось ждать 40 минут

В воскресенье, 28 февраля, на матче первенства Центрального федерального округа между командами «Созвездие» и «Буран», проходившим в Воронеже, 11-летний игрок «ураганных» получил тяжёлую травму.

При счёте 3:1 в пользу «Бурана» защитник боролся с нападающим, юный форвард его слегка подтолкнул и одновременно сделал подножку клюшкой. 11-летний мальчик потерял сознание и 2-3 минуты не мог прийти в себя. Всего мальчик пролежал на льду по крайней мере четыре минуты.

«Вопросы вызывает работа медслужбы стадиона. Почему-то выбежали на помощь люди далеко не сразу. Не оказалось там фиксирующих носилок, вынесли обычные брезентовые – а ведь при определенных повреждениях так можно «добить» травмированного хоккеиста. Почему-то ящики с медпрепаратами таскали на лед судьи. Скорую пришлось ждать 40 минут, её в итоге вызвала мама Володи. Мальчик в итоге попал в областную детскую больницу № 2 на улице 45 Стрелковой Дивизии.

Там он сейчас лежит в реанимации под капельницей. У Володи ушибы головного мозга и лобной кости, у него брали пункцию. Он в сознании, но разговаривает пока мало. Травма юного хоккеиста еще и спровоцировала потасовку родителей двух игравших команд. Их быстро разняли, настоящей драки не допустили. Масла в огонь конфликта подлил тренер «Созвездия», начавший защищать своего игрока, хотя толком даже момента столкновения не видел. Организаторы соревнований (а их проводит Федерация хоккея России) разбираются в обстоятельствах этого ЧП», — цитирует директора СШОР № 24 по хоккею им. В.Третьяка Владимира Озерова издание «Комсомольская правда».