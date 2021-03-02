Батерсон: не могу объяснить, что происходит. Последний раз столько забивал в школе

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1) прокомментировал свою голевую серию. 22-летний форвард уже к середине матча отметился дублем, тем самым продлив голевую серию до шести матчей, что является клубным рекордом.
«Не могу объяснить, что происходит. Я сказал ребятам, что последний раз забивал в шести матчах подряд в школьном возрасте. Не знаю. Ощущение, что после каждого броска шайба залетает в ворота. Ну и ребята очень здорово на меня играют», — сказал Батерсон на послематчевой пресс-конференции.
Голевая серия из шести матчей – это рекорд «Сенаторз», до этой отметки добирались лишь 5 хоккеистов, включая Батерсона, — это Джейсон Спецца (сезон-2009/2010), Дэни Хитли (2006/2007), Даниэль Альфредссон (2006/2007) и Боб Кудельски (1993/1994).
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