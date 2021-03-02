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Василевский, Сергачёв и Капризов названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Голкиперы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, защитник «молний» Михаил Сергачёв и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошли в число трёх звёзд февраля среди российских хоккеистов по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий будут на регулярной основе вместе выбирать лучших российских игроков лиги.

«Чемпионат» рад быть причастным к проекту, который мы делаем вместе с одной из самых ярких лиг мира. Выбор лучших россиян в НХЛ – ответственная миссия, которая требует профессионального анализа. И у наших редакций есть такая экспертиза. Первый шаг сделан, и «Чемпионат» готов развить отношения с НХЛ в ближайшем будущем», — заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

В нынешнем сезоне 26-летний Василевский принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 12 побед при коэффициенте надёжности 1,75 и проценте отражённых бросков 93,8. В феврале Василевский дважды оставил ворота в неприкосновенности.

22-летний Сергачёв в этой регулярке сыграл 19 матчей, забросив одну шайбу и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «+10».

23-летний Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 17 (6+11) очков в 19 встречах регулярки.

Российские звезды месяца в НХЛ. Василевский тащил, Сергачёв и Капризов творили красоту NHL.com/ru и «Чемпионат» запускают новый спецпроект по определению трёх российских звёзд месяца. Начинаем с февраля.