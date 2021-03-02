Мюррей — о Батерсоне: совершенно очевидно, насколько он талантлив

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1) прокомментировал голевую серию нападающего Дрейка Батерсона. 22-летний форвард уже к середине матча отметился дублем, тем самым продлив голевую серию до шести матчей, что является клубным рекордом.
«Совершенно очевидно, насколько он талантлив. Он отлично бросает, умный игрок, умеющий оказаться в правильном месте. А ведь это и есть один из способов забивать голы, когда ты оказываешься в нужном месте в правильное время. Шайба приходит к Батерсону, и он использует свои шансы», — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ в русской версии.
Голевая серия из шести матчей – это рекорд «Сенаторз», до этой отметки добирались лишь 5 хоккеистов, включая Батерсона, — это Джейсон Спецца (сезон-2009/2010), Дэни Хитли (2006/2007), Даниэль Альфредссон (2006/2007) и Боб Кудельски (1993/1994).
- 2 марта 2021
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