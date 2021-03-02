Экс-игрок НХЛ Тодд Бертуцци был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Экс-форвард «Ванкувер Кэнакс» и «Детройт Ред Уингз» Тодд Бертуцци был задержан полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Это произошло в минувшие выходные в Мичигане.
Сообщается, что 46-летний экс-хоккеист съехал с дороги и проехал на красный свет, прежде чем его остановили утром в субботу. Полицейские предполагали, что Бертуцци находился в состоянии алкогольного опьянения, но он отказался от алкотестера. В итоге Бертуцци был задержан и доставлен в тюрьму округа Окленд. Сообщается, что полиция получила ордер на забор крови, результаты анализа пока неизвестны.
За карьеру в НХЛ Тодд провёл 1159 матчей, в которых набрал 770 (314+456) очков при 1428 минутах штрафа. В марте 2004 года Бертуцци, выступавший за «Ванкувер», нанёс тяжёлую травму игроку «Колорадо Эвеланш» Стиву Муру, после чего хоккеист «лавин» был вынужден завершить карьеру.
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