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Каждый видеопросмотр в плей-офф будет разобран Департаментом судейства КХЛ на сайте лиги

Каждый видеопросмотр в плей-офф будет разобран Департаментом судейства КХЛ на сайте лиги
Хоккей / КХЛ 0
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о судействе в Кубке Гагарина 2021 года. В плей-офф будут работать 26 главных и 24 линейных арбитра.

«Все семинары прошли в одном русле. С арбитрами был сделан акцент на тонкости работы в плей-офф. От них требуется высокая концентрация и слаженная командная работа. Линия судейства останется такой же, как в регулярном чемпионате.

Отдельно были рассмотрены нюансы процедуры вбрасывания, гибридного проброса, нарушения численного состава, общения с тренерами. Это информация была доведена до клубов и представителей ТВ-компании. Каждый видеопросмотр в плей-офф будет отдельно разобран Департаментом судейства КХЛ на официальном сайте лиги.

Сезон получился не совсем ровным. Сложным получился старт чемпионата, когда было много болеющих арбитров, но мы с честью прошли это испытание. Уверены, что в плей-офф проблем не будет», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

«Это бездарность судьи. Он не должен и не достоин работать в плей-офф КХЛ»
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