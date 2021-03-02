Автором первого гола стартовавшего плей-офф КХЛ стал форвард «Металлурга» Егор Коробкин

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В матче магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» счёт открыл нападающий команды хозяев Егор Коробкин. 22-летний форвард отличился на 37-й секунде встречи, став автором первого гола в нынешнем плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Мартынов, Карпов — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;

Николаев, Рожков, Коробкин — Кошелев — Голдобин.

«Барыс»:

Карлссон (Ортио);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Хитерингтон — Данияр, Старченко — Сагадеев — Асетов;

Линтуниеми — Орехов, Лилья — Виделль — Михайлис;

Мусоров, Акользин — Шевченко — Петухов.