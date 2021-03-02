Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Автором первого гола стартовавшего плей-офф КХЛ стал форвард «Металлурга» Егор Коробкин

Автором первого гола стартовавшего плей-офф КХЛ стал форвард «Металлурга» Егор Коробкин
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В матче магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» счёт открыл нападающий команды хозяев Егор Коробкин. 22-летний форвард отличился на 37-й секунде встречи, став автором первого гола в нынешнем плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);
Яковлев — Мартынов, Карпов — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;
Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;
Николаев, Рожков, Коробкин — Кошелев — Голдобин.

«Барыс»:

Карлссон (Ортио);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;
Хитерингтон — Данияр, Старченко — Сагадеев — Асетов;
Линтуниеми — Орехов, Лилья — Виделль — Михайлис;
Мусоров, Акользин — Шевченко — Петухов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021