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«Металлург» — «Барыс»: Кошечкин пропустил три шайбы и был заменён

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин был заменён на 16-й минуте первого матча серии с казахстанским «Барысом» (1:3, завершился первый период). Голкипер пропустил три шайбы и уступил место в воротах Юхо Олкинуоре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Мартынов, Карпов — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;

Николаев, Рожков, Коробкин — Кошелев — Голдобин.

«Барыс»:

Карлссон (Ортио);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Хитерингтон — Данияр, Старченко — Сагадеев — Асетов;

Линтуниеми — Орехов, Лилья — Виделль — Михайлис;

Мусоров, Акользин — Шевченко — Петухов.