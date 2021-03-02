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«Динамо» М — «Северсталь»: Ерёменко займёт место в воротах хозяев в первом матче серии

«Динамо» М — «Северсталь»: Ерёменко займёт место в воротах хозяев в первом матче серии
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;
Григорьев, О. Зайцев, Муранов — Кучерявенко — Круглов.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Шугаев);
Хабаров — Виттасмяки, Лишка — Няттинен — Морозов;
Макеев — Тихонов, Вовченко — Кодола — Петунин;
Адамчук — Лалонд, Капустин — Гуслистов — Гераськин;
Кудако — Казаков, Моисеев — Алексеев — Вихарев.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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