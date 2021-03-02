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СКА — «Динамо» Мн: стали известны составы команд на первый матч серии

СКА — «Динамо» Мн: стали известны составы команд на первый матч серии
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы СКА и минского «Динамо» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Самонов (Николаев);
Фантенберг — Ожиганов, Марченко — Морозов — Галимов;
Дыбленко — Хафизуллин, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Кирсанов — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Кетов;
Бенгтссон, Тимкин, Подколзин — Вей — Стрёмвалль.

«Динамо» Мн:

Фурх (Тейлор);
Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Воронин;
Альмквист — Знахаренко, Клинкхаммер — Протас — Козун;
Соловьёв — Шинкевич, Мосалёв — Горбунов — Паре;
Павлович, Алистров, Варфоломеев — Усов — Демков.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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