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СКА — «Динамо» Мн: стали известны составы команд на первый матч серии

Стали известны составы СКА и минского «Динамо» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Самонов (Николаев);

Фантенберг — Ожиганов, Марченко — Морозов — Галимов;

Дыбленко — Хафизуллин, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Кирсанов — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Кетов;

Бенгтссон, Тимкин, Подколзин — Вей — Стрёмвалль.

«Динамо» Мн:

Фурх (Тейлор);

Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Воронин;

Альмквист — Знахаренко, Клинкхаммер — Протас — Козун;

Соловьёв — Шинкевич, Мосалёв — Горбунов — Паре;

Павлович, Алистров, Варфоломеев — Усов — Демков.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.