Воробьёв — о 7:4 с «Барысом»: неожиданный результат, разведка боем прошла результативно

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ с «Барысом» (7:4, 1-0 — в серии).
«Для первого матча довольно неожиданный результат, много голов. Разведка боем прошла результативно. Был ли выбор Кошечкина мотивирован опытом? Многими вещами. Думаю, нет смысла обсуждать игру вратарей.
Сказали ли что-то в раздевалке очень эмоциональное после первого периода или ребята сами подумали о своей игре? Тут комбинация факторов. И ребята каждый подумал, и мы сказали. Важно, что забили сразу гол в большинстве. Он дал нам возможность вернуться.
Не опасались ли, что замена Швырёва в центре четвёртого звена отразится на игре на вбрасываниях? У нас третье звено – Голдобин, Кошелев и Коробкин – и забили три гола. Что тут говорить?» — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.
- 2 марта 2021
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