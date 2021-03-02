Михайлис: «Барыс» проиграл бой, но не сражение. Будем выкладываться в каждом матче

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (4:7, 0-1 — в серии).
«Ребята очень хорошо сегодня играли, самоотдача отличная. В первом периоде хорошее движение, нацеленность на ворота, агрессия. Потом – сумбур во втором периоде, потеря концентрации. Соперник завладел инициативой. Проиграли бой, но не сражение. Будем выкладываться в каждом следующем матче.
Почему не рискнули сразу выпустить Ортио на замену? Счёт был такой, проигрывали, потом один гол забили, надеялись вернуться в игру, поэтому его не выпускали. Думаю, он будет готов к следующим матчам. Будем ли менять пары защитников перед следующей игрой? Завтра пойдём на тренировку, и будем думать», — приводит слова Михайлиса пресс-служба «Металлурга».
- 2 марта 2021
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