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СКА одержал первую победу в серии с минским «Динамо», Кузьменко оформил дубль

СКА одержал первую победу в серии с минским «Динамо», Кузьменко оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Андрей Кузьменко, который оформил дубль. Шайбы у «армейцев» также забросили Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. Два очка в активе Ивана Морозова (0+2). Голкипер хозяев Александр Самонов отразил 23 броска. У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Демков, Усов) – 04:53' (5x5)   1:1 Кузьменко – 26:06' (5x5)   2:1 Кузьменко (Морозов) – 27:53' (5x4)   3:1 Подколзин (Морозов, Галимов) – 32:06' (5x5)   3:2 Воронин (Демков, Усов) – 50:08' (5x5)   4:2 Кемппайнен (Ожиганов, Кетов) – 58:14' (5x5)
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