СКА одержал первую победу в серии с минским «Динамо», Кузьменко оформил дубль
В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Андрей Кузьменко, который оформил дубль. Шайбы у «армейцев» также забросили Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. Два очка в активе Ивана Морозова (0+2). Голкипер хозяев Александр Самонов отразил 23 броска. У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Демков, Усов) – 04:53' (5x5) 1:1 Кузьменко – 26:06' (5x5) 2:1 Кузьменко (Морозов) – 27:53' (5x4) 3:1 Подколзин (Морозов, Галимов) – 32:06' (5x5) 3:2 Воронин (Демков, Усов) – 50:08' (5x5) 4:2 Кемппайнен (Ожиганов, Кетов) – 58:14' (5x5)
Рекомендуем вам
- 2 марта 2021
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:11
-
22:04
-
21:52
-
21:51
-
21:44
-
21:23
-
20:51
-
20:40
-
19:55
-
19:40
-
18:51
-
18:42
-
18:11
-
17:51
-
17:30
-
17:09
-
17:00
-
16:37
-
16:15
-
15:30
-
14:30
-
13:54
-
13:20
-
13:01
-
12:46
-
12:30
-
12:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам