СКА одержал первую победу в серии с минским «Динамо», Кузьменко оформил дубль

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Андрей Кузьменко, который оформил дубль. Шайбы у «армейцев» также забросили Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. Два очка в активе Ивана Морозова (0+2). Голкипер хозяев Александр Самонов отразил 23 броска. У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.