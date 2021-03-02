«Динамо» вышло вперёд в серии с «Северсталью», одержав сухую победу в первой встрече

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Единственную шайбу в этой встрече забросил форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Вадим Шипачёв и Артём Волков. Шат-аут оформил голкипер хозяев Александр Ерёменко, который совершил 27 сейвов. Вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский отразил 35 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» повёло в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Москве 4 марта.