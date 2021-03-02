Питерс: в «Автомобилисте» все в полном порядке, мы готовимся к длинной серии

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат первого матча серии с «Авангардом» (0:3, 0-1 — в серии).

«Мы пропустили обидный гол с неудобной руки в самом начале, а затем нас подвели ненужные удаления, за которые мы поплатились. В третьем периоде, если бы не было раннего гола, у нас были шансы перевернуть игру. Нам нужно сосредоточиться на себе.

Конечно, у Василевского и Секстона есть шансы сыграть плей-офф. У Коваржа не было никакого серьёзного повреждения, просто после длинной регулярки у всех ребят есть какие-то мелкие недомогания. Сейчас в «Автомобилисте» все в полном порядке, мы все готовимся к длинной серии. Надеюсь, что уже во втором матче мы поработаем над мелочами, и борьба будет упорной», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.