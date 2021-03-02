Брагин: СКА тяжеловато вошёл в игру. Потом перестроились и довели матч до победы

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат первого матча серии с минским «Динамо» (4:2, 1-0 — в серии).
«Тяжеловато вошли в игру, первый период остался за соперником. Потом перестроились, второй период был хорошим, в третьем довели матч до победы. Произошла необязательная индивидуальная ошибка, которая привела ко второму пропущенному голу. Выходили на третий период продолжать так же играть, ребята так и сыграли.
Эмоции перехлестнули разом в начале, потом объяснили ребятам, как правильно играть, и всё пошло как надо. В первом перерыве надо было успокоить команду.
«Три на пять» не забили? Готовились к одному, сейчас соперник перестроился. Надо было чуть-чуть поменять розыгрыш.
Моя первая победа в плей-офф? У меня таких игр много было с молодёжкой. Там намного сложенее, один матч на вылет, а здесь серии. Всё прошло в обычном режиме.
Посмотрим, будем ли воссоединять молодёжное звено. Вася Подколзин сейчас выходит на свой уровень, но и Галимов неплохо играет в этой тройке. Дыбленко сыграл последние три матча, выглядит на хорошем уровне, поэтому и сейчас играет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 марта 2021
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