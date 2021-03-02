Хартли: «Авангард» просел во втором периоде, но сумел подчистить свои ошибки

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат первого матча серии с «Автомобилистом» (3:0, 1-0 — в серии).

«Очень приятная, хорошая победа, впечатлён нашей командной работой. Первый гол Толчинского позволил нам захватить инициативу. Перед третьим периодом мы понимали, что нам нужно забить в большинстве, и наши игроки очень здорово отработали.

Во втором периоде мы нахватали ненужных удалений, это отнимает очень много энергии и придаёт уверенности противнику. Когда на льду Дацюк, Мэйсек и другие, то стоит ожидать опасных моментов. Наша нейтрализация меньшинства стала ключом к успеху, также отмечу фантастическую игру Игоря Бобкова. Да, мы где-то просели во втором периоде, но сумели подчистить свои ошибки.

У Чинахова было небольшое повреждение, но мы вели в счёте, и у нас был резервный нападающий. Моя задача — не подвергать игроков необоснованному риску, особенно когда игра находится под нашим контролем, поэтому мы немного приберегли Егора.

Толчинский по-настоящему талантливый игрок, много привносит в наш общий успех. Мы много работали с ним в течение сезона, и плей-офф — это большая возможность для него получить опыт и познать себя, как игрока и человека», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.