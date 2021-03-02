Кемппайнен – о своём голе: от Кетова можно ждать классную передачу в любой момент

Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен прокомментировал результат первого матча серии с минским «Динамо» (4:2, 1-0 — в серии).
«Провели хорошо большую часть матча. Дали сопернику быстро забить в первом периоде, позволили им создать много моментов. Спасибо нашему вратарю, что выручил. Потом мы здорово провели второй период, а в третьем пропустили довольно простую шайбу. Хорошо, что довели игру до победы.
Сейчас нет слабых соперников, и цена ошибки возросла — нельзя пропускать легкие шайбы. В третьем периоде мы заработали пару удалений, минчане поймали свою игру и насели на наши ворота. Хорошо, что мы смогли отбороняться и забили сами.
Не могу сказать, что мы отрабатывали с Кетовым такой розыгрыш шайбы, но я твёрдо знаю, что Женя всегда идёт на ворота и от него можно ждать классную передачу в любой момент. А мне повезло, что шайба прошла под вратарём», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 марта 2021
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:11
-
22:04
-
21:52
-
21:51
-
21:44
-
21:23
-
20:51
-
20:40
-
19:55
-
19:40
-
18:51
-
18:42
-
18:11
-
17:51
-
17:30
-
17:09
-
17:00
-
16:37
-
16:15
-
15:30
-
14:30
-
13:54
-
13:20
-
13:01
-
12:46
-
12:30
-
12:02