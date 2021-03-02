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Кемппайнен – о своём голе: от Кетова можно ждать классную передачу в любой момент

Кемппайнен – о своём голе: от Кетова можно ждать классную передачу в любой момент
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий СКА Йоонас Кемппайнен прокомментировал результат первого матча серии с минским «Динамо» (4:2, 1-0 — в серии).

«Провели хорошо большую часть матча. Дали сопернику быстро забить в первом периоде, позволили им создать много моментов. Спасибо нашему вратарю, что выручил. Потом мы здорово провели второй период, а в третьем пропустили довольно простую шайбу. Хорошо, что довели игру до победы.

Сейчас нет слабых соперников, и цена ошибки возросла — нельзя пропускать легкие шайбы. В третьем периоде мы заработали пару удалений, минчане поймали свою игру и насели на наши ворота. Хорошо, что мы смогли отбороняться и забили сами.

Не могу сказать, что мы отрабатывали с Кетовым такой розыгрыш шайбы, но я твёрдо знаю, что Женя всегда идёт на ворота и от него можно ждать классную передачу в любой момент. А мне повезло, что шайба прошла под вратарём», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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