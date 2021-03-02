Яшкин – о тяжёлом матче с «Северсталью»: случилось то, чего и ожидали

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат первого матча серии с «Северсталью» (1:0, 1-0 — в серии).
«Одержали сегодня волевую победу. Я думаю, что случилось всё то, чего и ожидали. Обе команды боролись до последнего. Хорошо, что выиграли. Будем готовиться дальше. Я думаю, что в третьем периоде соперник чуть поднажал и вывел нас на ошибки. Мы не выводили из своей зоны те шайбы, которые должны были выводить. Завтра надо акцентировать на этом внимание и послезавтра исключить подобные моменты. Да я думаю, что кто-то перегорел, кто-то волновался. Стоило этого ожидать. Как я уже сказал, хорошо, что выиграли», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» повёло в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Москве 4 марта.
- 2 марта 2021
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