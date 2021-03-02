Салливан: Кросби нелегко заменить, но «Питтсбург» проходил через такое в прошлом

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал попадание форварда Сидни Кросби в список игроков, отсутствующих по протоколу COVID-19.
«Мы должны контролировать то, что находится в наших руках, чтобы иметь наилучший шанс добиться успеха. И мы не можем беспокоиться о вещах, которые находятся не под нашим контролем. Я сказал нашим игрокам, что мы можем делать всё правильно, но такое всё равно будет случаться. Также я сказал, что если кто-то попал в COVID-список, это не значит, что у него COVID. Протоколы придуманы не просто так, и мы сделаем всё, чтобы соблюдать их максимально строго.
Он влияет на нашу игру очень разными способами. Его нелегко заменить на любом временном отрезке, но мы проходили через такое в прошлом и добивались успеха. Теперь у других будет шанс проявить себя», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 2 марта 2021
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