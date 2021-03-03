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Кузнецов вернулся в состав «Вашингтона» после травмы

Кузнецов вернулся в состав «Вашингтона» после травмы
Хоккей / НХЛ 0
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28-летний российский нападающий Евгений Кузнецов возобновил тренировки в составе «Вашингтон Кэпиталз» перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Об этом сообщает репортёр Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

Полные сочетания звеньев, наигрываемые на тренировке к матчу с «Бостоном», выглядят следующим образом:

Диллон – Карлсон; Овечкин – Кузнецов – Шири;
Орлов – Шульц; Врана – Бекстрём – Уилсон;
Хара – Йенсен; Паник – Эллер – О'Ши;
Зигенталер – ван Римсдайк; Хагелин – Дауд – Хэтэуэй; Cпронг;

Первым номером в воротах наигрывался Илья Самсонов.

Напомним, что встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» состоится в ночь с 3 на 4 марта. Начало – 3:00 мск.

Ранее Кузнецов пропустил две встречи из-за травмы верхней части тела, полученной в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Кузнецов пропустит второй матч с «Нью-Джерси» из-за травмы
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