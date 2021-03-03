Бучневич забросил шайбу и отдал голевую передачу в первые 3 минуты встречи с «Баффало»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 2:1.
Счёт в матче был открыт уже на 28-й секунде – после прекрасного паса из глубины от Мики Зибанеджада российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич реализовал выход один на один и забросил свою 6-ю шайбу в сезоне. Уже спустя две минуты он же почти оформил дубль, красиво переиграв на паузе голкипера «Сэйбрз» Картера Хаттона, однако у линии ворот его бросок настиг Алексиса Лафренье, на которого и была записана шайба.
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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Таким образом, в 20-м матче текущего регулярного чемпионата НХЛ Бучневич набрал 14-е и 15-е (6+9) очко при показателе полезности «-1».
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