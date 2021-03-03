Шестёркин отметился сразу несколькими яркими спасениями в игре с «Баффало»
В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:1.
В середине 1-го периода российский страж ворот «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил два подряд ярких спасения после бросков в упор с острого угла от американского форварда «Баффало» Кайла Окпосо.
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В текущем сезоне 25-летний российский голкипер провёл 13 встреч за «Рейнджерс» (11 – в старте), в которых одержал 4 победы. Его процент отражённых бросков составляет 91,7%, в среднем Игорь пропускает 2,44 шайбы за матч.
Бучневич забросил шайбу и отдал голевую передачу в первые 3 минуты встречи с «Баффало»
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