Шестёркин отметился сразу несколькими яркими спасениями в игре с «Баффало»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:1.

В середине 1-го периода российский страж ворот «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил два подряд ярких спасения после бросков в упор с острого угла от американского форварда «Баффало» Кайла Окпосо.

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В текущем сезоне 25-летний российский голкипер провёл 13 встреч за «Рейнджерс» (11 – в старте), в которых одержал 4 победы. Его процент отражённых бросков составляет 91,7%, в среднем Игорь пропускает 2,44 шайбы за матч.