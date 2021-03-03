Романов провёл мощный силовой приём в игре с «Оттавой»
В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Идёт 2-й период, «Монреаль» ведёт в счёте – 2:1.
В середине 1-го периода 21-летний российский защитник «Монреаля» Александр Романов отметился мощным силовым приёмом при входе шведского защитника «Оттавы» Эрика Бреннстрёма в зону «Канадиенс». Романов буквально снёс своего соперника с ног.
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В текущем сезоне Романов провёл 19 встреч за «Монреаль», в которых отметился 1 заброшенной шайбой и 4 результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+2» и 8 минут штрафа.
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