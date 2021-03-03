Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забивали российский форвард Павел Бучневич, а также Алекси Лафренье и Крис Крайдер. За «Баффало» отличились Сэм Райнхарт и Тобиас Ридес. В этой встрече Бучневич также отметился результативной передачей. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Бучневич (Зибанеджад, Фокс) – 00:28' (5x5) 1:1 Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 00:55' (5x5) 2:1 Лафренье (Бучневич) – 02:36' (5x5) 3:1 Крайдер (Линдгрен, Фокс) – 29:32' (5x5) 3:2 Ридер (Далин, Ристолайнен) – 36:21' (5x5)
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