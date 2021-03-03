Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали российский форвард Павел Бучневич, а также Алекси Лафренье и Крис Крайдер. За «Баффало» отличились Сэм Райнхарт и Тобиас Ридес. В этой встрече Бучневич также отметился результативной передачей. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.