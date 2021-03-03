28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева голевой пас

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «: Пруденшиал-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:1.
Единственную шайбу в составе победителей забросил Оливер Вальстрём и Андрес Ли. Единственный гол за «Нью-Джерси» забил Майлз Вуд. Российский голкипер Семён Варламов отразил 28 бросков. Российский форвард хозяев Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей. У защитника Дмитрия Куликова «-2».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 3 марта 2021
-
05:42
-
05:39
-
05:35
-
05:31
-
05:26
-
04:54
-
04:27
-
04:17
-
03:24
-
01:26
- 2 марта 2021
-
23:54
-
23:11
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:11
-
22:04
-
21:52
-
21:51
-
21:44
-
21:23
-
20:51
-
20:40
-
19:55
-
19:40
-
18:51
-
18:42