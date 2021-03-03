28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева голевой пас

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «: Пруденшиал-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Единственную шайбу в составе победителей забросил Оливер Вальстрём и Андрес Ли. Единственный гол за «Нью-Джерси» забил Майлз Вуд. Российский голкипер Семён Варламов отразил 28 бросков. Российский форвард хозяев Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей. У защитника Дмитрия Куликова «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.