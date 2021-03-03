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28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева голевой пас

28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева голевой пас
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «: Пруденшиал-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Единственную шайбу в составе победителей забросил Оливер Вальстрём и Андрес Ли. Единственный гол за «Нью-Джерси» забил Майлз Вуд. Российский голкипер Семён Варламов отразил 28 бросков. Российский форвард хозяев Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей. У защитника Дмитрия Куликова «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Вальстрём (Пажо, Ледди) – 41:10' (5x5)   0:2 Ли (Грин, Барзал) – 47:51' (5x5)   1:2 Вуд (Шарангович, Гусев) – 59:47' (6x5)
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