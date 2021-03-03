«Рейнджерс» выиграли все матчи в нынешнем сезоне, когда забивал Лафренье

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забивали российский форвард Павел Бучневич, а также Алексис Лафренье и Крис Крайдер. Первый номер драфта НХЛ-2020 Лафренье забил третий гол в нынешнем сезоне, причём во всех матчах, когда он отличался, его команда праздновала итоговый успех. В 20 матчах в активе 19-летнего канадца стало 5 (3+2) очков при показателе полезности «-6».
За «Баффало» отличились Сэм Райнхарт и Тобиас Ридес. В этой встрече Бучневич также отметился результативной передачей. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов.
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