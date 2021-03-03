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Шат-аут Василевского помог «Тампе» победить «Даллас»

Шат-аут Василевского помог «Тампе» победить «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоялся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:0.

За «Тампу» забивали Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов завершил встречу с коэффициентом полезности "-1". Голкипер Антон Худобин сделал 17 сейвов.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Хедман, Стэмкос) – 07:29' (5x4)   0:2 Гурд (Коулман) – 59:55' (en)
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