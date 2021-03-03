Шат-аут Василевского помог «Тампе» победить «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоялся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:0.
За «Тампу» забивали Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов завершил встречу с коэффициентом полезности "-1". Голкипер Антон Худобин сделал 17 сейвов.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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